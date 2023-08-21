Новосибирцы стали свидетелями жестокого избиения отцом своего сына

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Очевидцы рассказали, что отец был пьян и унижал ребенка. Следственный комитет организовал процессуальную проверку, обстоятельства выясняются

В новосибирских группах в социальных сетях опубликовали видео, на котором отец избивает своего несовершеннолетнего сына в поселке Планово. По словам очевидцев, мужчина был пьян, сообщает NGS.ru .

“В поселке Плановом отец очень жестко решил наказать сына, который уехал на детскую площадку без спроса на велосипеде, он был пьян, матерился, бил и унижал ребенка. А также кричал: “Я тебя сдам в детский дом, откуда и забрал”, – рассказали свидетели ситуации.

По данному факту организовали проверку. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина избила дочь в лифте. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Предварительно, после этого у матери забрали детей.

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