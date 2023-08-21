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Очевидцы рассказали о причине кровавого конфликта в барнаульской маршрутке

редактор01 mins

Фото: unsplash.com

По версии пассажиров, водитель сделал замечание мужчине, который усадил собаку с грязными лапами прямо на сидение. После этого якобы и началась перепалка

Конфликт, в результате которого водителя автобуса увезли в больницу с ножевым ранением, произошел из-за собаки, рассказали в сообществе ” Инцидент Барнаул ” во “ВКонтакте” очевидцы.

Со слов одной из пассажирок, мужчина посадил питомца на сидение, на что водитель сделал ему замечание, а потом слово за слово дошло до поножовщины.

Версия другой пассажирки подтверждает, что причиной стала собака с грязными лапами.

Водитель сделал замечание, его послали. Вот и конфликт. А теперь такая ситуация: водитель промолчал. Следом зашел другой пассажир, сел на место этой собаки и замарал свою одежду… Кто был бы виноват? Водитель! Но почему вы, люди, не можете вести себя по-человечески?” – размышляет девушка.

Потасовка в автобусе №65 Фото: кадры видео “Инцидент Барнаул”

Как ранее сообщили в полиции, 46-летнего водителя автобуса госпитализировали с колото-резаной раной. Подозреваемого задержали. Известно лишь, что это пассажир маршрутки и ему 58 лет.

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