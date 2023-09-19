Отопительный сезон начинается в Барнауле - ГОРНЯК22

Тепло начнет поступать в дома горожан 21 сентября.

Источник фото: Катунь 24

Отопление начали подавать в социальные учреждения Барнаула в заявительном порядке. Полноценный старт отопительного сезона планируется на 21 сентября, сообщает СГК .

Системы теплоснабжения заполнены в 20 школах, 7 учреждениях дополнительного образования, 48 детских садах, 45 учреждениях здравоохранения, а также в 614 многоквартирных домах.

На данный момент готовится постановление о начале отопительного периода с 21 сентября. После этого тепло начнут подавать в многоквартирные дома.

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