В суд обратился гражданин с иском о восстановлении срока принятия наследства после смерти его сожительницы, признании мужчины принявшим наследство и признании за ним доли в праве на имущество.

В иске указано, что он проживал совместно с умершей в гражданском браке около 20 лет в принадлежащем ей доме. Во время совместного проживания истец вкладывал свои денежные средства в строительство дома, ремонт, приобретал бытовую технику. Это придавало ему уверенности, что у него теперь есть право собственности на данное имущество.

Но суд отказал мужчине в иске в полном объеме, поскольку он не состоял с умершей в браке. Он был вселен в жилое помещение, принадлежащее женщине, как сожитель, в связи с чем он не относится ни к одной очереди наследников, также он не находился у нее на иждивении и завещание оставлено не было.

Мораль сего повествования проста: любовь-морковь, но свои отношения оформляйте документами, чтобы через 20 лет совместной жизни не оказаться на улице, а дальний родственник из условной деревни Лохи не въехал в ваш заботливо отстроенный домик или квартиру.

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