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Первые заморозки придут в Алтайский край

ГОРНЯК2201 mins

Сегодня ночью температура в некоторых районах опустится до 0…-2 градусов.

Днём ожидается +15…+20. По северу и востоку местами небольшие дожди, в утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Барнауле ночью +7…+9, днём +16…+18, небольшой дождь.

9 сентября в крае ночью также возможны заморозки до -2, преимущественно без осадков. Днём +17…+22 градуса, ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В Барнауле ночью +4…+6 градусов, днём +18…+20. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

10 сентября в регионе ночью +2…+7 гр., по западу местами до +12 гр., в предгорьях 0…-2 гр. Днём +18…+23, в конце дня по западу местами небольшие дожди, возможны грозы. В Барнауле ночью от +5 до +7, днём +19…+21 градус. Преимущественно без осадков.

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