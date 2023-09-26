Пьяного водителя «девятки» будут судить за ДТП с гибелью юного мопедиста

В Павловском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в ходе которого погиб несовершеннолетний.

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 26 — летнего жителя города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По данным следствия, днем в октябре 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем марки «ВАЗ 21099», двигался по дороге «Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха». Нарушив правила дорожного движения, он совершил наезд на питбайк, которым управлял 12-летний подросток. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства причастности водителя к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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