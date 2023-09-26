26.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Несколько алтайских мобилизованных получили реальные сроки за самоволки
Общество
В проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику
Общество
Лукашенко и Путин договорились о крупных совместных проектах
Общество
Даня Милохин о взаимоотношениях с приемными родителями: «не дали мне семью»
Новости Алтай
Тревожная поправка: в Республике Алтай опасаются поглощения Алтайским краем
Новости Алтай
Представлен к Ордену Мужества: в Барнауле простились с Никитой Кирьяновым

Коллекция категорий

Бизнес120 Новости
Здоровье131 Новости
Новости Алтай971 Новости
Новости Горняк213 Новости
Образование133 Новости
Общество226 Новости
Объявления78 Новости
Политика187 Новости
Спорт155 Новости
Платим за интересные новости!
объявления

Пьяный житель Сахалина сорвался с пятого этажа, вернулся домой, лёг спать и умер

ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay

По предварительной информации, пострадавший умер во сне после того, как вернулся домой. Региональный СК устанавливает все обстоятельства произошедшего

В Сахалинской области мужчина сорвался с балкона пятого этажа и скончался через несколько часов после отказа от госпитализации. Мужчина самостоятельно вернулся домой после больницы, сообщает ” КП-Сахалин “.

Инцидент произошел в городе Оха. Местный житель в нетрезвом состоянии сидел на перилах, и попытался закинуть ногу на ногу. В результате он перевалился вниз и упал. По предварительной информации, ЧП сняла на видео его подруга, сообщает MK.ru .

Мужчину доставили в больницу, однако он отказался от госпитализации. Предварительно, когда пострадавший вернулся домой, он лег спать и не проснулся.

В региональном СК проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости