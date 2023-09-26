Пьяный житель Сахалина сорвался с пятого этажа, вернулся домой, лёг спать и умер
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По предварительной информации, пострадавший умер во сне после того, как вернулся домой. Региональный СК устанавливает все обстоятельства произошедшего
В Сахалинской области мужчина сорвался с балкона пятого этажа и скончался через несколько часов после отказа от госпитализации. Мужчина самостоятельно вернулся домой после больницы, сообщает ” КП-Сахалин “.
Инцидент произошел в городе Оха. Местный житель в нетрезвом состоянии сидел на перилах, и попытался закинуть ногу на ногу. В результате он перевалился вниз и упал. По предварительной информации, ЧП сняла на видео его подруга, сообщает MK.ru .
Мужчину доставили в больницу, однако он отказался от госпитализации. Предварительно, когда пострадавший вернулся домой, он лег спать и не проснулся.
В региональном СК проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.