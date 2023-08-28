По Алтайскому краю 28 августа пролетят кратковременные грозовые дожди

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в западных районах.

По информации Алтайского ЦГМС, 28 августа в регионе переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, местами его порывы могут достигать до 15 м/с.

Днем ожидается +22,+27 гр., ночью +12,+17 гр.

В Барнауле прогнозируется +22,+24 гр. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.

Сотрудники МЧС спасли барнаульцев, застрявших посреди Оби

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