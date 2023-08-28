По Алтайскому краю 28 августа пролетят кратковременные грозовые дожди
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в западных районах.
По информации Алтайского ЦГМС, 28 августа в регионе переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, местами его порывы могут достигать до 15 м/с.
Днем ожидается +22,+27 гр., ночью +12,+17 гр.
В Барнауле прогнозируется +22,+24 гр. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.
Сотрудники МЧС спасли барнаульцев, застрявших посреди Оби