ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Алтайская прокуратура проводит проверку из-за задымления теплохода в Барнауле
Новости Горняк
Беспилотники ВСУ ночью вновь попытались атаковать регионы России
Новости Горняк
Многочасовую вечернюю пробку собрало ДТП на трассе у села Баюновские Ключи
Новости Горняк
В Барнауле спасли 13 человек, которые застряли ночью посреди Оби
Новости Горняк
В Барнауле сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи 14 шампуней из магазина
Новости Горняк
По Алтайскому краю 28 августа пролетят кратковременные грозовые дожди

Коллекция категорий

Бизнес100 News
Здоровье96 News
Новости Алтай598 News
Новости Горняк138 News
Образование104 News
Общество201 News
Объявления70 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

По Алтайскому краю 28 августа пролетят кратковременные грозовые дожди

ГОРНЯК2201 mins

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в западных районах.

По информации Алтайского ЦГМС, 28 августа в регионе переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, местами его порывы могут достигать до 15 м/с.

Днем ожидается +22,+27 гр., ночью +12,+17 гр.

В Барнауле прогнозируется +22,+24 гр. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.

Сотрудники МЧС спасли барнаульцев, застрявших посреди Оби

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News