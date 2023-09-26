Подозреваемый в убийствах Виталий Манишин отказался уже от пяти адвокатов

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Подозреваемого в убийствах Виталия Манишина буквально отрезали от внешнего мира. Его родственников все еще не допускают на встречу, а в доме проводят регулярные обыски

Главный подозреваемый по делу барнаульского маньяка Виталий Манишин отказался уже от пяти адвокатов. Его супруга Татьяна Лопина не верит, что он сам принимает решение отказываться от защиты, сообщает amic.ru .

Адвокатов – претендентов на официальную защиту подозреваемого – к Манишину не допускают, рассказала Лопина.

“Четверых или пятерых адвокатов пробовали назначить. Он пишет ходатайства одно за другим, чтобы не допускали адвокатов. Так это постоянно длится – то он берет адвоката, то отказывается. Сколько ни пробовали, все равно ни одного не допустили. Сейчас адвоката все еще нет. Я не верю, что он сам отказывается от защитника. Мы за чистое, справедливое расследование, чтобы все было по закону“, – пояснила супруга.

Родственники все еще не могут встретиться или связаться по телефону с задержанным, а также он не отвечает на письма. О судьбе посылок, которые отправляют в СИЗО, тоже неизвестно. Об информационном вакууме и отказе от защитников близкие Манишина рассказывали “Толку” еще в июле. Тогда в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю ситуацию с адвокатами комментировать отказались.

03 июля, 13:43 Родственники Виталия Манишина не могут добиться с ним встречи

Как сообщил “Толку” представитель семьи, о ходе расследования ему приходится узнавать из СМИ и сообщений в социальных сетях

Семью тревожат и регулярные обыски в доме, в котором проживал подозреваемый. По словам Лопиной, из-за них “внуки плохо спят и боятся людей в масках”.

Женщина также рассказала, что по их селу ездят полицейские и якобы уговаривают местных жителей дать свидетельские показания против Машинина, что видели его в лесополосе.

“Людей даже в школе собирали, опрашивали. Никто его за такими делами не видел. Да и кто его мог видеть, если он целыми днями работал? Жители все уверены, что это не он. Со стороны жителей села на нас давление не оказывается – отношения с ними у нас какие были, такие и есть. Все думают, что его показания получены насильственным путем“, – уверена Татьяна.

Виталий Манишин Фото: “Заря Приобья”

Семья Манишина требует прозрачного и законного суда над ним, а также возможность связаться с внешним миром, допустить родственников и адвоката к подозреваемому.

Напомним, о задержании Виталия Манишина стало известно весной 2023 года. При этом в СМИ и соцсетях практически сразу появилась информация о том, что его якобы задержали по подозрению в причастности к серии резонансных преступлений, произошедших в Барнауле в 1999–2000 годах: убийствах абитуриенток АлтГТУ.

Ранее стало известно, что на счету подозреваемого может быть как минимум девять жертв .

Виталий Манишин находится в СИЗО, мера пресечения пока действует до 1 октября.

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