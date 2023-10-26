Покупатели разливной бытовой химии экономят за год 100 тысяч пластиковых бутылок.

А всего такую тару ежегодно в России покупают 24 миллиарда. Чтобы снизить количество мусора, экологи советуют отказаться от одноразовых предметов.

У компании «Чистая планета» позиция принципиальная – придёте со своей тарой – будет дешевле на 40-50 рублей. Средство для умывания, например, вообще, вдвое дешевле. Здесь посчитали, что покупатели этой сети сэкономили около 100 тысяч бутылок за год. Помимо экологичности, здесь делают ставку на эффективность.

Магазины этой экологичной сети работают не только в Барнауле, но и по всему региону. В краевой столице уже больше 20 отделов.

У нас в Горняке продукцию компании “Чистая планета” можно приобрести по адресу улица Миронова, 120 (около магазина ОТиДО) и обязательно подписывайтесь на телеграм канал Чистая 🪐планета Горняк!

Главное, собираясь за покупками, не забыть захватить с собой тару.