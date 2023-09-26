Поликлинику № 2 в Барнауле капитально отремонтируют по поручению Виктора Томенко

Здание, в котором находится поликлиника, было построено ещё в 1934 году.

Источник фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Сегодня, 26 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко вместе с руководителями профильных ведомств посетил поликлинику № 2, расположенную на улице Калинина, чтобы на месте детально обсудить ситуацию. Здание является объектом культурного наследия и требует капитального ремонта.

По словам губернатора, сейчас в финальной стадии находится подготовка документации на масштабную реконструкцию и реставрацию всего здания поликлиники. Но это долгий и дорогостоящий процесс, который займёт по предварительным оценкам около двух лет, а стоимость реставрационных работ может составить более полумиллиарда рублей.

К поликлинике прикреплены около 40 тысяч пациентов, поэтому в случае закрытия здания на ремонтные работы необходимо решить вопрос с обеспечением людей доступной медпомощью.

«Дал поручения рассмотреть вопрос о поэтапном приведении в порядок здания в рамках плановых работ по капремонту. Поговорил сегодня об этом и с руководством поликлиники и с врачами — они такое предложение поддержали. Будем дальше детально и внимательно работать по этому вопросу и решать задачи как с плановыми поэтапными ремонтными работами, так и с реконструкцией всего здания. Главное во всех этих вопросах — забота об условиях работы для медиков, комфорт пациентов, а также разумный с точки зрения экономики подход», – сказал глава региона во время рабочей встречи с руководством поликлиники.

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