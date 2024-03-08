Здравствуйте!
Мне хотелось поблагодарить Организации Моб ЖКХ Горняка начальника Гришунина Владимира Михайловича и его работников, а также сыновьям Натали Кондрашовой – Андрея и Алексея.
За их доброту!
04.03.24 числа замерзла вода на трасе. Люди поймут, что без воды в доме – это не не жизнь. Они вчера с утра до вечера устраняли и пока вода не пошла домой.
Пока не добились победы.
Не уехали.
Спасибо им за их труд.
А также спасибо за внимание Нашей Галине Федоровне Квасовой.
Господи дай этим добрым людям твое Благословение!
баба Люда из села Устьянка.