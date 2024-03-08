Здравствуйте!

Мне хотелось поблагодарить Организации Моб ЖКХ Горняка начальника Гришунина Владимира Михайловича и его работников, а также сыновьям Натали Кондрашовой – Андрея и Алексея.

За их доброту!

04.03.24 числа замерзла вода на трасе. Люди поймут, что без воды в доме – это не не жизнь. Они вчера с утра до вечера устраняли и пока вода не пошла домой.

Пока не добились победы.

Не уехали.

Спасибо им за их труд.

А также спасибо за внимание Нашей Галине Федоровне Квасовой.

Господи дай этим добрым людям твое Благословение!

баба Люда из села Устьянка.