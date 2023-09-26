При пожаре в алтайском райцентре погиб 12-летний мальчик

Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка при пожаре в Благовещенском районе.

Ночью 19 сентября в райцентре Благовещенка загорелся частный жилой дом. В ходе тушения пожара было обнаружено тело 12-летнего мальчика без признаков жизни. Его отец госпитализирован в больницу с 50-процентными ожогами тела.

Как пишет СК по Алтайскому краю, по предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Расследование продолжается.

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