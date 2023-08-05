Придется восстанавливать. Жители Горняка в шоке от нашествия большегрузов

За последние недели Локтевский район пережил волну перегонщиков из Казахстана. Все из-за нового закона об утилизационном сборе

Горняк заполонили фуры из солнечного Казахстана. Жители города оказались не готовы к такому количеству гостей. Все парковки заняты, а водители большегрузов не сильно заботятся о чистоте транзитного города и спокойствии населения.

В Локтевском районе находится один из таможенных постов края. В последние недели, говорят жители, перегонщиков стало в разы больше. Россияне не спешат выезжать в Казахстан, остерегаются длинной очереди на контроль.

“В городе нахожусь четвертые сутки. Таможня не дает добро. Гоним машины в Москву”, – рассказывает водитель большегрузного автомобиля.

С 1 августа в России начал действовать закон, который поднял утилизационный сбор на ввозимые в страну машины. Для некоторых категорий авто рост произошел почти на четверть от стоимости. Из-за этого с начала лета Горняк “задыхался” от фур, все спешили провезти технику до принятия закона.

На улице Победы – полное поражение дороги. Одна из центральных улиц Горняка больше недели была настоящим автобаном.

Новый закон о повышении утилизационного сбора на импортные автомобили заставил перекупщиков перевыполнить пятилетку. Только за последнюю неделю по улице проехали сотни фур.

Однако, по словам таможенников, наплыв дальнобойщиков они наблюдают весь 2023 год. После введения санкций ввозить технику в Россию начали объездными путями.

В поисках логистических схем перевозчики превратили Алтайский край в ворота для ввоза импортной продукции. В частности, через нас в Россию поступает значительное число автомобилей из заграницы, в том числе из Китая, сообщили в алтайской таможне.

“Только за последние полгода алтайские таможенники оформили более семи тыс. грузовых автомобилей из Китая. Сейчас, в среднем, партию из 10 грузовиков оформляют таможенники за 10-15 минут. Что касается конкретно таможенного поста в Локтевском районе, то это один из ключевых постов, через который идет грузопоток. Алтайская таможня Сибирского таможенного управления ежечасно с помощью видеосвязи мониторит ситуацию на постах. Если фиксируют рост трафика, на загруженные посты могут привлекать дополнительных сотрудников для ускорения таможенных операций”, – поясняет и.о. начальника Алтайской таможни Роман Пальчак.

А пока потоки перевозчиков улучшают экономическую ситуацию в стране, власти Локтевского района фиксируют жалобы жильцов, стараются оперативно на них реагировать, совместно с ГИБДД. И констатируют: дороги придется восстанавливать.

“Понятно дело, если грузовой поток идет в такой массе, это будет влиять на состояние покрытия улично-дорожной сети. Мы уже посчитали объем работ для выполнения ямочного ремонта. В скором времени будем торговаться, так сказать, на аукционе и выполнять работы по ремонту”, – отмечает и.о. главы администрации Горняка Андрей Дощинский.

Пока администрация разбирается с последствиями нашествия большегрузов, в городе выдыхают: после 1 августа фур стало значительно меньше. Однако поставки через таможенный пост в Локтевском районе не прекратятся.

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