Приглашаем на соревнования по баскетболу в Горняке

Олимпиада Локтевского района среди мужчин и женщин!

29 июля 2023 года в городе Горняке пройдут соревнования по баскетболу 5х5 в рамках летней Олимпиады Локтевского района. Участвуют мужские и женские команды из населённых пунктов нашего района.

Место проведения соревнований: зал спортивной школы. Адрес спортивной школы: город Горняк, улица Миронова, дом 97 “Б”. Время проведения соревнований: с 10 до 18 часов. Вход свободный и бесплатный для всех.

Баскетбол – самая лучшая игра на планете Земля!

29 июля, в 10:00, собираемся в зале спортивной школы, чтобы увидеть зрелищный баскетбол, чтобы поддержать спортсменов!

https://ok.ru/basket38586/topic/157888298643567

https://vk.com/basket38586?w=wall-210287512_62%2Fall