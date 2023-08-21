​​Четверо жителей Бийска незаконно отстрелили косуль на 1 млн рублей

Как стало известно изданию “Толк”, сама незаконная охота, устроенная злоумышленниками и приведшая их на скамью подсудимых, произошла еще в 2021 году в Солонешенском районе Алтайского края. Четверых мужчин задержали за браконьерство, жертвами браконьеров стали косули, а общую сумму ущерба, нанесенного природе, оценили в один миллион рублей.



У браконьеров изъяли три туши косуль со следами отстрела, а у одного из них также нашли и мясо другого дикого животного. Из материалов суда следует, что это был лось, чьи шея, голова, грудная клетка и конечности лежали в холодильнике одного из фигурантов дела. Всего они застрелили более 20 диких животных.



Также вещественными доказательствами по делу стали: охотничье оружие и пули, извлеченные из туш животных, автомобили, рации браконьеров и записи телефонных переговоров.



Все четверо получили наказания разной строгости. Один получил три года и три месяца лишения свободы в колонии-поселении вкупе с лишением права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортными средствами на три года и шесть месяцев. Трое других отделались условными сроками.

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