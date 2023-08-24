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Приставы выдворили из Алтайского края более 60-ти нелегальных мигрантов

ГОРНЯК2201 mins
Приставы выдворили из Алтайского края более 60-ти нелегальных мигрантов

По данным ведомства, за первые восемь месяцев 2023 года в Алтайском крае нарушили режим пребывания в Российской Федерации 64 выходца из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Армении и других государств. Согласно ст. 18.8 КоАП РФ, нелегалам выписали административный штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

После пребывания в центре временного содержания гости из ближнего зарубежья были препровождены судебными приставами до государственной границы и выдворены с территории государства. Теперь нарушители на пять лет лишены права въезда в Россию.

© Банкфакс

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