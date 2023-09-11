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Прохладно и дождливо: прогноз погоды в Горняке на неделю

ГОРНЯК2201 mins

В Горняке на наступившей неделе – с 11 по 17 сентября – синоптики прогнозируют прохладную и дождливую погоду. Понижение температуры начнется со вторника, ночных заморозков пока не ожидается. А теперь подробнее.

В понедельник, 11 сентября, в Горняке значительная облачность, временами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный и обратно, 2-5 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура в утренние часы +11…+13°С, днем +20…+24°С, вечером до +16°С.

Восход солнца в 07:02, заход солнца в 20:00. Долгота дня: 12 часов 58 минут. Сегодня, 11 сентября, световой день на 4 минуты короче вчерашнего.

Во вторник, 12 сентября, в Горняке ночью пасмурно, возможен сильный дождь, в утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура +13…+15°С, в утренние часы до +11°С. Днем переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-8 м/с, порывы до 14-17 м/с. Температура +18…+21°С, вечером до +13°С.

Восход солнца в 07:04, заход солнца в 19:57. Долгота дня: 12 часов 53 минуты.
Завтра, 12 сентября, световой день на 4 минуты короче, чем сегодня.

В среду, 13 сентября, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный и обратно, 2-5 м/с, порывы до 8-11 м/с. Температура +10…+13°С. Днем значительная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на южный и обратно, 2-5 м/с, порывы до 7-11 м/с. Температура +13…+15°С, вечером до +11°С.

Восход солнца в 07:05, заход солнца в 19:55. Долгота дня: 12 часов 50 минут.
13 сентября световой день на 8 минут короче, чем сегодня.

В четверг, 14 сентября, в Горняке ночью значительная облачность, возможен дождь, в утренние часы местами возможен туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, 2-4 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура +8…+10°С. Днем переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на восточный и северо-восточный, 2-4 м/с, порывы до 6-8 м/с. Температура +16…+18°С, вечером до +11°С.

Восход солнца в 07:07, заход солнца в 19:53. Долгота дня: 12 часов 46 минут.
14 сентября световой день на 12 минут короче, чем сегодня.

В пятницу, 15 сентября, в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков, в утренние часы возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-западный, слабый. Температура +8…+10°С. Днем облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный, 2-4 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура +14…+17°С, вечером до +12°С.

Восход солнца в 07:09, заход солнца в 19:51. Долгота дня: 12 часов 42 минуты.
15 сентября световой день на 16 минут короче, чем сегодня.

В субботу, 16 сентября, в Горняке ночью облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер северный с переходом на западный и юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 6 м/с. Температура +9…+11°С. Днем облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный и северный, 2-4 м/с, порывы до 7-10 м/с. Температура +15…+18°С, вечером до +13°С.

Восход солнца в 07:10, заход солнца в 19:48. Долгота дня: 12 часов 38 минут.
16 сентября световой день на 20 минут короче, чем сегодня.

В воскресенье, 17 сентября, в Горняке ночью переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер западный с переходом на северный и обратно, слабый. Температура +10…+12°С, в утренние часы до +8°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный и западный, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура +15…+17°С, вечером до +13°С.

Восход солнца в 07:12, заход солнца в 19:46. Долгота дня: 12 часов 34 минуты.
17 сентября световой день на 23 минуты короче, чем сегодня.

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