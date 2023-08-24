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Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела о поджоге сельскохозяйственной техники в Первомайском районе
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Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела о поджоге сельскохозяйственной техники в Первомайском районе

ГОРНЯК2201 mins
Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела о поджоге сельскохозяйственной техники в Первомайском районе

В ночь с 22 на 23 августа 2023 года невдалеке от населенного пункта Волга Первомайского района совершен поджог сельскохозяйственной техники. Огнем уничтожено и повреждено 7 единиц транспортных средств – тракторов и комбайнов, принадлежавших местному фермеру. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Алтайского края

Предварительно установлено, что действия явно носили умышленный характер, а сумма причиненного ущерба превышает 4 млн руб. В настоящее время следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества).

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