Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела о поджоге сельскохозяйственной техники в Первомайском районе

В ночь с 22 на 23 августа 2023 года невдалеке от населенного пункта Волга Первомайского района совершен поджог сельскохозяйственной техники. Огнем уничтожено и повреждено 7 единиц транспортных средств – тракторов и комбайнов, принадлежавших местному фермеру. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Алтайского края

Предварительно установлено, что действия явно носили умышленный характер, а сумма причиненного ущерба превышает 4 млн руб. В настоящее время следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение, уничтожение чужого имущества).