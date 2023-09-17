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Расскажем о ходе выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Гимназия 3», в стадии выполнения:

ГОРНЯК2201 mins

сухая стяжка полов;

каркасная система для отделки стен;

монтаж внутренней системы отопления в преддверии отопительного сезона;

отделка стен спортивного зала.

Ведутся работы по благоустройству территории и освещению.

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