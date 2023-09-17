Расскажем о ходе выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Гимназия 3», в стадии выполнения:

Новости ГорнякОбразованиеРасскажем о ходе выполнения работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Гимназия 3», в стадии выполнения: ГОРНЯК226 часов ago6 часов ago01 mins сухая стяжка полов; каркасная система для отделки стен; монтаж внутренней системы отопления в преддверии отопительного сезона; отделка стен спортивного зала. Ведутся работы по благоустройству территории и освещению. Источник Похожее Навигация по записям Previous: Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании убийства двоих детей в БарнаулеNext: Лучший костюм для домашнего питомца выбрали на грибном празднике в Тальменском районе (фото)