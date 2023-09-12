Рубцовск – Город трудовой доблести. Как это было

11 сентября текущего года вышел Указ президента РФ Владимира Путина «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». В документе, с формулировкой «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность» почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Рубцовску еще девяти городам.

Наш город в годы войны стал местом эвакуации крупных заводов. В октябре 1941 г. сюда прибыл эшелон с оборудованием и работниками Одесского завода им. Октябрьской революции. Строительная площадка под будущий завод сельскохозяйственных машин была отведена на южной окраине города. На северо-западе Рубцовска было решено разместить тракторный завод, эвакуированный из Харькова. В августе 1942 года было принято решение о строительстве в Рубцовске Алтайского завода тракторного электрооборудования на базе Московского АТЭ-1 и Ленинградского карбюраторного завода.

В 1941 году завод АСМ начал выпуск боеприпасов и саперных лопаток для фронта. За три года он поставил армии около полутора миллионов корпусов мин и сотни тысяч лопаток. В августе 1942 года с конвейера АТЗ сошел 1-й трактор АСХТЗ-НАТИ. В июле 1944 года были выпущены первые изделия с маркой АЗТЭ. Работники предприятий трудились под девизом «Все для фронта, все для Победы!», по своей инициативе увеличивали продолжительность рабочего дня, брали повышенные обязательства. Также, в годы войны заводчане оказывали большую помощь сельскому хозяйству: посылали специалистов по ремонту тракторов и сельскохозяйственных машин, обеспечивали рабочей силой в период уборки урожая.

В течение всей войны рубцовчане проводили сбор средств в фонд обороны страны. Так, только коллектив АТЗ собрал 375 тыс. руб. на строительство орудий для батареи дивизионов «Рубцовский трудящийся» и средств на строительство тракторов для подшефной 56-й гвардейской стрелковой дивизии. Железнодорожники Рубцовска приняли участие в постройке на свои средства бронепоезда «Железнодорожник Алтая». Государственных наград за доблестный труд в военные годы были удостоены более пяти тысяч горожан.

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