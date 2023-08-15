​​Рыболовы Рубцовского района стали лучшими на Чемпионате Алтайского края

Спортсмены Рубцовского района заняли весь пьедестал на Чемпионате Алтайского края по ловле поплавочной удочкой, сообщает официальный сайт муниципалитета.

Чемпионат «Затон-2023» прошел в Барнауле. В нем приняли участие 24 рыболова из Рубцовска, Барнаула, Новоалтайска, села Калманка и Рубцовского района.

Рубцовский район представляли пятеро участников, трое из которых имеют разряд КМС, двое –первый разряд по рыболовному спорту.

В результате двух дней соревнований команда Рубцовского района «СибАльянс» в общекомандном зачете заняла первое место. Команда из Рубцовска «Боцман» заняла второе место.

В личном зачете спортсмены Рубцовского района заняли весь пьедестал: на первом месте Сергей Попов, на втором Андрей Игошин, на третьем Геннадий Хочинов.

Участники, занявшие призовые места, награждены дипломами и медалями, команды – кубками, дипломами и ценными призами, пишет “Местное Время”.