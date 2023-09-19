Сборная команда ГУ МВД России по Алтайскому краю завоевала победу в соревнованиях по мини-футболу - ГОРНЯК22

Соревнования состоялись в период с 14 по 16 сентября на стадионах «Трансмаш» и «Динамо» в городе Барнауле.

В состав сборной команды ГУ МВД России по Алтайскому краю вошли семь сотрудников, представляющих различные подразделения Главного управле-ния, и четыре сотрудника из территориальных органов внутренних дел края: УМВД России по г. Барнаулу, МО МВД России по ЗАТО поселок Сибирский, МО МВД России «Каменский», МО МВД России «Кулундинский».

Всего в спортивном турнире приняли участие порядка 120 спортсменов. Команды были разделены на три дивизиона.

Первый дивизион (сильнейший) как раз и представляли команды силовых структур Алтайского края: ГУ МВД, УФСИН, Росгвардия, БЮИ, ГУ МЧС.

По результатам выступлений первое место в финале заняла сборная команда ГУ МВД России по Алтайскому краю, обыграв со счетом 5:1 команду Росгвардии, которая оказалась на втором месте. Третье место – у коллег из ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на четвертом – команда Барнаульского юридического института МВД России, пятое – у представителей регионального УФСИН.

Отметим, что соревнования по мини-футболу на «Кубок ВТБ-2023» состоялись в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий министерства спорта Алтайского края на 2023 год.

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