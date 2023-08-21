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Сборщик кедровых орехов серьезно пострадал в Республике Алтай

редактор01 mins

Он упал с дерева.

Источник фото: Управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

19 августа неподалеку от села Кастахта Усть-Коксинского района при сборе ореха упал с кедра и получил травмы местный житель. О происшествии сообщает УГОЧС и ПБ в Республике Алтай .

В результате падения мужчина получил серьезные травмы и не мог передвигаться. Для срочной эвакуации пострадавшего на место прибыли пожарные. Спасатели оказали ему первую помощь, а после начали транспортировку до села. Часть пути с мужчиной на носилках огнеборцам совместно с неравнодушными очевидцами пришлось пройти пешим ходом из-за отсутствия дороги.

Дойдя до места, пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. Его госпитализировали в больницу.

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