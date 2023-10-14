Сегодня, 14 октября, в Горняке открылся Клуб Развития Бокса “Успех”

После капитального ремонта открылся спортивный зал АНО «Клуб развития бокса «Успех», благодаря общим усилиям многих людей, получивший продолжение своей спортивной истории.

В мероприятии приняли участие почетные гости Федерации бокса г.Рубцовска:

Суханов И.М. (мастер спорта СССР по боксу), Рыков И.В. (директор спортивной школы №1 г.Рубцовска, мастер спорта России по боксу), Севагин А.В. (тренер высшей категории спортивной школы №1 г.Рубцовска), Кирюшкин В.А. (кандидат в мастера спорта России по боксу, член федерации бокса г.Рубцовска), Головин А.В. (мастер спорта России, член федерации бокса г.Рубцовска), Уваров Р.А. (член федерации бокса г.Рубцовска), Трунов Е. (тренер спортивной школы №1 г.Рубцовска, кандидат в мастера спорта России по боксу, тренер), Белевитин Д. (мастер спорта России, серебряный призер первенства России среди юниоров, финалист первенства России г.Суздаль, неоднократный победитель международных турниров и победитель первенства Европы).

Благодарим руководителей предприятий и общественных организаций за помощь в проведении капитального ремонта ремонта зала.

Это Белоусов А.Ю (руководитель Змеиногорского филиала «Алтайкрайэнерго»), Величко А.А. (руководитель ООО «Тепловая компания №1», Линник А.А. (руководитель ЗАО «Горняцкий водоканал»), Лапин В.В. (руководитель ООО УО «Горняк»), Мамаев В.В. (руководитель ООО «НДСФ»), Алабян К.Э. (руководитель ООО «Авангард»).

Отдельное спасибо коллективу Спортивной школы района (директор Артюхов А.И.), преподавателям и студентам филиала ЛТТ (заведующий Чуприкова С.В.).

Слова признательности и благодарности уважаемым предпринимателям: Погосяну Н.А., Холодченко Н.А., Слепцову С.А., Кащееву М.В., Агееву С.В., Тищенко Л.П., Поселову А.Ю., Лощенову А.В., Еременко М.В., Исмаилову А. и многим другим, а также родителям, которые приняли самое активное участие в подготовке спортивного зала к работе.

Пусть клуб бокса «Успех» поможет молодому поколению Локтевского района оставаться здоровым, сильным, талантливым и станет подлинным центром спортивной работы, кузницей олимпийского резерва.

С 16 октября объявляется набор в секцию бокса АНО «Клуб развития бокса «Успех».