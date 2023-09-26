Севастополь ночью снова подвергся ракетной атаке: подробности

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Севастополь в очередной раз атаковали ракетами. Из-за регулярных атак на город местные власти разработали новый алгоритм оповещения населения об опасности с воздуха

Вечером 25 сентября в Севастополе объявили воздушную тревогу, а Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта, пишет “Фонтанка”.

Позднее стала известна причина объявления тревоги: в 21:48 губернатор Севастополя сообщил, что военные отражают ракетную атаку.

“По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Работа продолжается“, — сообщил Михаил Развожаев.

В 21:55 был дан отбой воздушной тревоге.

В Севастополе введена новая система оповещения населения. При получении сигнала от военных включаются сирены и громкоговорители, появляются сообщения о тревоге в эфире федеральных каналов и региональных СМИ, информацию об этом публикует губернатор в Telegram, сообщает РБК.

За короткое время это уже третья атака на город.

23 сентября в Севастополе сработала система ПВО , обломки сбитой ракеты упали в районе причала у Сухарной балки.

22 сентября город атаковали ракетами , удар нанесли по штабу Черноморского флота. Осколок упал около театра Луначарского.

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