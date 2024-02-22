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Систему СМС-оповещения об опасности в школе создадут в России 

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Разработкой информационной системы личной безопасности занимаются Росгвардия и Минпросвещения.

Уведомления об опасности в учебном заведении будут приходить не только вневедомственной охране школы, но и людям, находящимся недалеко от образовательного учреждения. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик, пишет “Катунь 24”.

Кроме того, Парфенчик отметил, что разработку продолжат, в том числе в рамках «отдельных поручений», пишет ТАСС.

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