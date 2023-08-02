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Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по сообщению об аварийном состоянии жилого дома в городе Горняке

редактор01 mins

В одном из информационных агентств сети Интернет опубликовано обращение жительницы города Горняка о ненадлежащих условиях проживания граждан в аварийном доме. По словам женщины, люди, проживающие в многоквартирном доме по улице Миронова, 116 обеспокоены тем, что могут остаться без крыши над головой. На стенах дома появились трещины, в подвале не откачивается вода, а фундамент уходит под землю. При этом администрацией муниципального образования дом не признан аварийным. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка.

В ходе проверки следователям СК предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также дать юридическую оценку должностным лицам администрации города на предмет халатного отношения к своим должностным обязанностям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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