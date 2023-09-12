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Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по сообщению об аварийном состоянии жилого дома в городе Горняке

ГОРНЯК2201 mins

В средствах массовой информации региона опубликовано обращение жительницы города Горняка о ненадлежащих условиях проживания граждан в аварийном доме. По словам женщины, многоквартирный дом по улице Калинина давно должен быть признан аварийным из-за обрушившейся крыши, однако мер к его расселению администрацией муниципального образования не принимается. В настоящее время в доме барачного типа остались жить две семьи, остальные собственники вынуждены были переехать и снять другое жилье.

По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время следователями СК проводится осмотр дома, допрашиваются жильцы и должностные лица администрации муниципального образования.

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