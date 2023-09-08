СМИ: в Ленобласти на трассе фура врезалась в группу подростков-велосипедистов

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По предварительным данным, пострадавшими велосипедистами оказались ученики школы олимпийского резерва. Официальных комментариев по поводу ДТП пока нет

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с фурой. Большегруз влетел в группу подростков на велосипедах. По предварительным данным, пострадало девять человек, также есть погибшие, сообщает ” Царьград “.

Предварительно, инцидент произошел на трассе “Скандинавия” под Выборгом в районе поселка Огоньки. Водитель грузовика не смог вписаться в поворот и влетел в группу спортсменов. Уточняется, что также фура могла задеть сопровождавшую велосипедистов машину, сообщает Baza .

По данным СМИ, в колонне было 11 велосипедисток школы олимпийского резерва в возрасте 14–15 лет. Также с ними был один тренер. Предварительно, два человека погибли. Сейчас на месте работают экстренные службы.

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