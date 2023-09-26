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СМИ: в Подмосковье подросток с симптомами ОРВИ умер ночью дома

ГОРНЯК2201 минуты

Фото: Pixabay.com

Болезнь школьника сопровождалась такими признаками ОРВИ, как кашель и слабость. В одну ночь его температура достигла 38 градусов, и он начал задыхаться и бредить

В подмосковном Одинцове 16-летний подросток скончался после резкого повышения температуры при ОРВИ. По предварительным данным, у школьника остановилось сердце, сообщает ” Главный региональный “.

По данным СМИ, подросток учился дома и не ходил в школу, так как семья боялась заразиться сезонным заболеванием. Однако школьник все же заболел, и в одну ночь градусник показал температуру в 38 градусов. После этого мальчик начал задыхаться и бредить. Родители вызвали скорую, однако спасти его не удалось.

Предварительно, у школьника не было хронических заболеваний. Точную причину смерти установят после вскрытия.

Ранее сообщалось, что в Белгороде девятилетняя девочка умерла после того, как через капельницу ей ввели антибиотик. У школьницы начались судороги, она впала в кому и через некоторое время скончалась.

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