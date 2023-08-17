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Социальный контракт 2024. Какие изменения приняли

редактор01 mins
Социальный контракт 2024. Какие изменения приняли

С 1 января 2024 года вступят в силу поправки при назначении социального контракта, а именно:

– заявление на Соцконтракт можно будет подать онлайн — через портал Госуслуг. Сейчас в большинстве регионов заявление подается через МФЦ;
– органы соцзащиты будут получать бОльшую часть данных самостоятельно, через межведомственное взаимодействие. На данный момент заявителю приходится самостоятельно предоставлять необходимые документы и справки;
– учитываться будут только доходы членов семьи, а не всех прописанных вместе родственников. Так в состав малоимущей семьи НЕ будут включаться все родственники, совместно проживающие в одной квартире или доме, а только супруги, несовершеннолетние дети заявителя, дети, находящиеся под его опекой (попечительством), и его дети – студенты – очники в возрасте до 23 лет.
– при оценке нуждаемости доходы от предпринимательской деятельности будут учитываться за вычетом расходов.

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