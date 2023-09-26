Сотрудники полиции изъяли у жителя Бийского района пакет с марихуаной
Сотрудники полиции Бийского района оперативно обнаружили и изъяли у 50-летнего жителя села Новиково пакет с марихуаной.
Правоохранители проверяли поступившую к ним оперативную информацию, когда нашли в ограде дома мужчины пакет с растительной массой, от которой исходил специфический запах конопли.
Содержимое, общим весом около 100 граммов, направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Бийское». Согласно справке, вещество оказалось марихуаной.
По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.
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