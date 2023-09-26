Сразу два пожара произошло за утро в Барнауле

Погиб один человек.

Источник фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Утром 26 сентября в Барнауле произошел пожар в 9-этажном доме на Павловском тракте, в котором погибла женщина. Также загорелась квартира в 5-этажке на Антона Петрова, передает МЧС по Алтайскому краю .

Из задымленных помещений на Павловском тракте самостоятельно вышли 10 человек. По предварительной информации, на месте пожара обнаружено тело женщины. Площадь возгорания составила порядка 30 кв.м., его причина выясняется.

В доме на Антона Петрова по лестничным маршам эвакуировались 16 человек, в том числе 4 ребенка. Пожар ликвидирован на площади 4 кв.м. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

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