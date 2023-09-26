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Стали известны подробности трагедии с убийством двоих детей отцом под Омском

ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay.com

Местные жители говорят, что у семьи происходили крупные ссоры на почве ревности. Однако в этот раз глава семейства взял в руки ружье

Под Омском 24 сентября произошла трагедия – от пуль погибли дети трех и пяти лет. Их застрелил родной отец, после чего покончил с собой. Стало известно, что в этой семье не впервые происходили серьезные ссоры. Об этом сообщает ” КП-Омск “.

Скандалы на всю улицу

Пара сошлась в 2015 году. Девушке было 22 года, а мужчине – 28. У них родились четверо детей: сыновья трех, пяти и семи лет, а также дочка, которой не исполнилось и года. Они переехали из села Новокиевка в Любино. По информации СМИ, дети не ходили в детский сад, а путевки родители игнорировали.

Местные жители характеризуют семью как обычную, однако их скандалы были слышны на всю улицу. Отец работал вахтовым методом, а когда приезжал, устраивал сцены ревности. Также он мог пригрозить ружьем – мужчина увлекался охотой.

В 2021 году мужчина из-за семейной ссоры выкрал одного из сыновей и увез в неизвестном направлении. Его поставили на учет, однако прокуратура отказала в уголовном деле. Позже с учета главу семейства сняли.

Выжили только трое

На момент убийства пара не жила вместе уже полгода. Муж достал оружие, а мать с маленькой дочкой на руках бросилась к соседям, сказав сыновьям бежать на улицу. По информации СМИ, трехлетнего мальчика мужчина застрелил в комнате, а пятилетнему выстрелил в спину, когда тот уже добежал до ворот. Также был убит и 27-летний брат жены.

Тело главы семейства нашли в доме. Выжили только мать с дочкой и семилетний сын, которому удалось добраться до соседей. С ними работает психолог.

Напомним, в Омской области 36-летний местный житель подозревается в убийстве двух маленьких детей и брата жены. По версии следствия, мужчина застрелил их после ссоры с супругой из-за развода. Возбуждено уголовное дело.

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