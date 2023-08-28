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Стало известно, когда “иволгинского потрошителя” этапируют из Барнаула

ГОРНЯК2201 mins

Фото: altai-krai.sledcom.ru

На счету серийного убийцы и насильника четыре жертвы из Алтайского края. За эти преступления его приговорили ко второму пожизненному сроку и еще 9,5 годам заключения

В начале августа в Барнауле вступил в силу еще один приговор для маньяка Кегашбека Орунбаева, и преступник перестал считаться подследственным, сообщает “КП-Барнаул” .

По словам сотрудников алтайского следкома, сейчас в отношении серийного убийцы не проводят активные следственные действия, поэтому в скором времени он должен вернуться в колонию особого режима для пожизненников “Черный дельфин”.

Сейчас же, как объяснили в региональном УФСИН, маньяка продолжают содержать в СИЗО-1. Дату этапирования в ведомстве пока не назвали, однако, предположительно, это случится в ближайшее время.

Напомним, что на данный момент последнее дело Кегашбека Орунбаева рассматривали в Барнауле в июле. Суд установил, что в августе 1992 года недалеко от остановки “ТЭЦ-1” серийный убийца напал на 35-летнюю горожанку, когда та возвращалась домой после работы. Мужчина изнасиловал женщину, а потом задушил ее платком.

До этого в Алтайском крае Орунбаев изнасиловал еще трех женщин, двух из которых потом лишил жизни. В 1989 году он напал на 23-летнюю швею, однако прохожие спугнули маньяка, и жертве удалось выжить. Позже маньяк расправился с 17-летней жительницей Барнаула и 76-летней пенсионеркой из Новоалтайска.

После этого маньяк переехал в Бурятию и там продолжил убивать. Именно за преступления в Бурятии преступник получил первый пожизненный срок. Только после этого Орунбаев рассказал об убийствах в Барнауле. В мае 2022 года его перевезли в Алтайский край. Всего за год следователям удалось раскрыть четыре преступления серийного убийцы в краевой столице.

Ранее “иволгинский потрошитель” рассказал , как оказался в Барнауле и стал маньяком. По словам серийного убийцы, он приехал в Алтайский край на заработки и в период учебы в местном техникуме начал совершать первые преступления.

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