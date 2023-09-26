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Суд отправил боксера Мамешина в колонию за гибель росгвардейца в бийском баре

ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay.com

В зачет пошли 17 дней содержания под стражей, а также почти 16 месяцев домашнего ареста. В результате осужденному останется отбыть 5 лет и 9 месяцев в колонии

Алтайский краевой суд назначил шесть лет колонии строгого режима тренеру по боксу Павлу Мамешину, которого признали виновным в гибели жителя Бийска Никиты Широбокова в результате драки в одном из баров. Об этом сообщил ” Банкфакс “.

В июле Бийский городской суд оставил Мамешина на свободе, приговорив его к одному году ограничения свободы и выплате компенсации в размере около 1,2 млн рублей семье погибшего. Родные обжаловали столь мягкий приговор.

8 сентября Алтайский краевой суд рассмотрел жалобы и отменил решение предыдущей инстанции. В результате дело переквалифицировали с причинения смерти по неосторожности на умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть. Мамешина взяли под стражу в зале суда.

05 сентября, 18:19 Чем закончилось судебное разбирательство о драке на Старом базаре в Барнауле

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Представительница матери погибшего Евгения Моссберг намерена обратиться в кассацию, чтобы увеличить срок содержания в заключении. По ее словам, прокуратура настаивала на девяти годах строгого режима – именно такого наказания она и будет добиваться.

Смертельная драка в одном из баров Бийска произошла в январе 2022 года. 31-летний Павел Мамешин, профессиональный боксер и тренер, нанес два удара по голове 29-летнему Никите Широбокову. Он служил в Росгвардии, но в тот день был не при исполнении. От ударов парень упал и ударился о кафельный пол . Он не оказывал сопротивления и попытался встать, но нападавший нанес еще один удар.

Скриншот из видео с камер видеонаблюдения Фото: «Толк»

Через несколько дней потерпевший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

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