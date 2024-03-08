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Пластиковые окна в Горняке

Успенка- собаки без привязи задрали питомца

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Вот и случился ужасный результат халатности и безнаказанности от Фёдоровой Е.

Ей было тупо сложно привязать своих собак, которых она развела в большом количестве, а наша семья лишилась любимого члена семьи, друга нашего меньшего, нашего любимого пса по кличке Чарли.
Он просто имея неосторожность всего лишь, как оказалось побежал за своим хозяином и попал в этот (не побоюсь этого слова) ад, где был зверски истерзан этими животными и получив раны несовместимые с жизнью скончался…
Есть повод задуматься… ведь на его месте мог оказаться любой ребенок,идущий в школу или обычный взрослый человек.
Жаль,что это все и останется безнаказанным, т.к. все мы живём по законам и не мы их придумываем, но может до человека все таки дойдет, что коли держишь домашних животных, нужно хоть немного следить за тем , чтобы это не наносило вред и опасность для жизни окружающих.

Андрей, Успенка

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