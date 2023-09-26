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В 72 магазинах Алтайского края обнаружена колбаса с вирусом африканской чумы свиней

ГОРНЯК2201 минуты

В Алтайском крае обнаружена колбаса с ДНК вируса африканской чумы свиней в 72 магазинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Россельхознадзора.

Опасной продукцией стали мясные изделия компаний «Стародворские колбасы» и «Владимирский стандарт» с датами выпуска 25 августа и 22 августа соответственно.

Вся продукция находится на изолированном хранении, решается вопрос об уничтожении.

Вакцины от АЧС не существует. Заболевание не опасно для человека, но наносит ущерб свиноводческим хозяйствам. Оно характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных.

Также опасную колбасу с ДНК вируса обнаружили почти в 600 торговых точках Забайкальского края. Подобная продукция была обнаружена и в пригороде Красноярска. В настоящее время специалисты отбирают пробы в Томской и Новосибирской областях.

В барнаульском магазине установили карантин по африканской чуме свиней

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