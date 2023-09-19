В Алейском районе произошло смертельное ДТП - ГОРНЯК22

По предварительным данным установлено, что сегодня около 11:30 на 119 км автодороги А-322 «Барнаул – Рубцовск», водитель автомобиля «Лексус RX 300» – мужчина 1951 года рождения, двигаясь в направлении города Алейска, на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении и допустил столкновение с автомобилем Лада Приора, под управлением водителя – мужчины 1986 года рождения, двигавшегося со стороны Алейска в направлении города Барнаула, — рассказали в краевой Госавтоинспекции.

В результате ДТП пассажир автомобиля Лада Приора – женщина 1994 года рождения погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир «Лексус RX 300» – женщина 1955 года рождения получила травмы различной степени тяжести, оказана медицинская помощь.

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