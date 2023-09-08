В Алтайском крае безопасность на избирательных участках обеспечат более 1 тысячи сотрудников МЧС

На территории Алтайского края в дни выборов будут работать 1684 участковые избирательные комиссии, которые расположены на 1463 объектах . Задача подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю – создание безопасных условий для проведения единого дня голосования. По мнению специалистов, основным риском являются чрезвычайные ситуации, связанные с возможным возникновением пожаров. Поэтому в период голосования силы и средства территориальной подсистемы реагирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций будут находиться в режиме повышенной готовности к реагированию. Для обеспечения пожарной безопасности в постоянной готовности в дни выборов будет находиться 1123 человека личного состава и 627 единиц техники , сообщили в региональном ведомстве .

Преобладающая часть объектов, на которых запланировано голосование, – это общеобразовательные учреждения, учреждения среднего профессионального образования, а также административные здания и здания с массовым пребыванием людей, противопожарное состояние которых находится на постоянном контроле. В текущем году на данных объектах проведено 4160 профилактических мероприятий разного характера . C должностными лицами, непосредственно задействованными в организации выборов, провели противопожарный инструктаж с вручением тематических памяток и рекомендаций.

В целях незамедлительного реагирования на возможные пожары и чрезвычайные ситуации в дни голосования организуют дежурство личного состава на всех задействованных объектах с начала их работы до момента вывоза бюллетеней с избирательного участка. Сегодня, 7 сентября, в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю прошло совещание с участием руководителей подразделений, где еще раз обозначили приоритетные направления работы во время выборов, дали инструкции по контролю за обстановкой и по действиям в различных ситуациях. Спланированные мероприятия позволят более оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, пожары, происшествия, в том числе на избирательных участках и в избирательных штабах.

Фото: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

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