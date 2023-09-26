В Алтайском крае житель города Томска признан виновным в даче взятки сотруднику ветеринарной службы Поспелихинского района
Собранные Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Томска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий).
Следователем СК и судом установлено, что в 2019 году ветеринарный фельдшер ветсанэкспертизы рынка Управления ветеринарии по Поспелихинскому району предложила жителю Томска, занимающемуся закупкой и продажей мяса, за взятки оформлять ветеринарно-санитарные документы без проведения надлежащей экспертизы приобретенной мясной продукции, на что мужчина ответил согласием. В марте и апреле 2019 года он перечислял должностному лицу денежные средства в качестве взятки из расчета 400 рублей за одну тушу мяса баранины и 1 000 рублей – мяса говядины.
Данное преступление было выявлено следователем СК в ходе расследования уголовного дела в отношении ветеринарного фельдшера, которая в настоящее время осуждена за совершение нескольких фактов получения взяток от предпринимателей.
Суд, оценив собранные следователем СК доказательства, признал подсудимого виновным в совершении коррупционного преступления и назначил наказание в виде выплаты штрафа в сумме 50 тысяч рублей.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова