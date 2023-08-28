В Алтайском крае прошли обучающие мероприятия по повышению эффективности офисных процессов

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в период с 22 по 25 августа 2023 года сотрудники исполнительных органов Алтайского края, органов местного самоуправления (города Бийска, Локтевского района) и краевых учреждений обучились использованию инструментов бережливого производства в офисных процессах. В течение 4 дней группа из 12 человек развивала собственные компетенции в части практического применения методов улучшения текущей офисной деятельности, позволяющих сокращать время протекания различных процессов и повышать производительность труда. Программа обучающих мероприятий включала серию тренингов от тренера АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Дарьи Мовлян по следующим темам: картирование, управление изменениями, реализация проектов по улучшению, методика решения проблем и система 5С. Эти инструменты бережливого производства специально адаптированы для офиса. В заключительный день состоялся специализированный тренинг «Фабрика офисных процессов», который провели сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края. Как отмечают участники, такой формат обучения, состоящий из теории и практики, способствует тому, чтобы взглянуть под новым углом на устоявшиеся в организации процессы планирования и администрирования, управления персоналом и ресурсами, ведения вспомогательной и основной деятельности. Зачастую они излишне или, наоборот, недостаточно регламентированы, протекают с проблемами, коренные причины которых долгое время остаются невыясненными и следовательно неустраненными. Изученные инструменты совершенствования офисных процессов ценны своей универсальностью и применимостью в любой организации независимо от ее отраслевой принадлежности. Справочно. Всего с 2021 года в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае состоялось 6 потоков обучения представителей региональных управленческих команд инструментам бережливого производства в офисных процессах, участие в них принял 91 человек.

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