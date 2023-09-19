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В Алтайском крае трактор насмерть переехал лежавшего в поле мужчину - ГОРНЯК22
19.09.2023

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В Алтайском крае трактор насмерть переехал лежавшего в поле мужчину

ГОРНЯК2201 mins

В Крутихинском районе будут судить работника крестьянско-фермерского хозяйства, который по неосторожности убил своего коллегу. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Днем 23 июня обвиняемый, управляя трактором на поле вблизи села Волчно-Бурлинское, наехал на мужчину, который отдыхал в траве рядом с межполевой дорогой.

«Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где в тот же день скончался от полученных телесных повреждений», – рассказали в следственном комитете.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Источник

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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