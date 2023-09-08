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В Алтайском крае задержали фуру с украинским шоколадом

ГОРНЯК2201 mins

Фото: Алтайская таможня

Шоколадки нужно было провозить через специальные пункты пропуска, где на товар бы поставили навигационные пломбы. В Кулунде это не предусмотрено, поэтому груз вернули отправителю

В Алтайском крае на пункте пропуска “Кулунда” остановили грузовой автомобиль с санкционнным товаром, рассказали в пресс-службе Алтайской таможни. Товар через территорию России везли в Монголию

При проверке в машине нашли коробки с плитками шоколада украинского происхождения. Общий вес сладостей насчитывал почти 19 тонн.

Запрещенный груз Фото: Алтайская таможня

Транзит такой продукции допускается при ее ввозе через определенные пункты пропуска, пояснили на таможне. На груз необходимо наложить специальные навигационные пломбы, позволяющие отслеживать местонахождение транспортного средства в реальном времени. “Кулунда” в перечень таких пунктов пропуска не входит.

Информацию о нарушении правил перевозки “санкционных” товаров таможенники передали в уполномоченные органы. Автомобиль с товаром вернули в Казахстан”, – заявили в ведомстве.

Ранее таможенники нашли 6,5 тысячи пачек контрабандных сигарет в магазинах Барнаула .

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