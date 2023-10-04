04.10.2023

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В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками

редактор ГОРНЯК2201 минуты
В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками Так, 3 октября ночью в крае будет прохладно, ожидается около -1...-6 градусов, местами будет около +4. Зато днем воздух прогреется до +12...+17 градусов. Дождей синоптики не обещают, однако в утренние часы возможен туман. При этом юго-восточный ветер может местами усилиться до 12 м/с. 4 октября в южных районах пройдут небольшие дожди, но на большей части территории региона будет сухо. Ночные температуры воздуха составят 0...-5 градусов, местами до +5. Дневные температуры будут варьироваться от +12 до +17 градусов. Ветер подует юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы могут достигать 13 м/с. Сухая и ясная погода сохранится в Алтайском крае 5 октября. Ночью столбики термометров покажут около 0...+5 градусов, местами будет до -5. Днем в крае ожидается около +13...+18. Ветер подует с юго-запада с силой 2–7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

Так, 3 октября ночью в крае будет прохладно, ожидается около -1…-6 градусов, местами будет около +4. Зато днем воздух прогреется до +12…+17 градусов. Дождей синоптики не обещают, однако в утренние часы возможен туман. При этом юго-восточный ветер может местами усилиться до 12 м/с.

4 октября в южных районах пройдут небольшие дожди, но на большей части территории региона будет сухо. Ночные температуры воздуха составят 0…-5 градусов, местами до +5. Дневные температуры будут варьироваться от +12 до +17 градусов. Ветер подует юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы могут достигать 13 м/с.

Сухая и ясная погода сохранится в Алтайском крае 5 октября. Ночью столбики термометров покажут около 0…+5 градусов, местами будет до -5. Днем в крае ожидается около +13…+18. Ветер подует с юго-запада с силой 2–7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

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