В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками

Так, 3 октября ночью в крае будет прохладно, ожидается около -1…-6 градусов, местами будет около +4. Зато днем воздух прогреется до +12…+17 градусов. Дождей синоптики не обещают, однако в утренние часы возможен туман. При этом юго-восточный ветер может местами усилиться до 12 м/с.

4 октября в южных районах пройдут небольшие дожди, но на большей части территории региона будет сухо. Ночные температуры воздуха составят 0…-5 градусов, местами до +5. Дневные температуры будут варьироваться от +12 до +17 градусов. Ветер подует юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы могут достигать 13 м/с.

Сухая и ясная погода сохранится в Алтайском крае 5 октября. Ночью столбики термометров покажут около 0…+5 градусов, местами будет до -5. Днем в крае ожидается около +13…+18. Ветер подует с юго-запада с силой 2–7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.