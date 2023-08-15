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​​В Алтайском крае введены новые меры поддержки педагогов

редактор01 mins
​​В Алтайском крае введены новые меры поддержки педагогов

В преддверии нового учебного года и традиционных августовских совещаний председатель Алтайской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования Юрий Абдуллаев рассказал о новациях в сфере образования.

Он напомнил, что 2023 год указом Президента объявлен Годом педагога и наставника: много новаций в данной сфере принято как на федеральном, так и на региональном уровне. В Алтайском крае учреждены новые премии в размере 300 тыс рублей педагогам, имеющим значительные заслуги в области наставничества. По согласованию с Профсоюзом в Положение об оплате труда с начала 2022-23 учебного года введена регулярная оплата за наставничество.

Самые большие изменения коснулись аттестации педагогов. Среди главных позитивных новаций то, что квалификационные категории, устанавливаемые с 1 сентября 2023 года, будут действовать бессрочно и введены новые категории: «педагог-методист» и «педагог-наставник». Работники, имеющие государственные награды, почетные звания и ведомственные знаки отличия, проходят аттестацию в упрощенном порядке. Заявление на квалификационную категорию можно подать и после истечения срока ее действия, в том числе дистанционно, а получить высшую категорию можно по любой должности, вне зависимости от того по какой должности была получена первая квалификационная категория. Убран двухгодичный срок для присвоения высшей квалификационной категории после присвоения первой категории. Все это значительно упрощает сложную и зачастую нервную процедуру аттестации педкадров.

©Местное время

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