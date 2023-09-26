В АлтГУ стартовал Международный форум «Точки Роста: мир России – мир Евразии»

26 сентября в Алтайском государственном университете начал работу Международный форум «Точки Роста: мир России – мир Евразии».

На торжественном открытии в концертном зале АлтГУ гостей и участников приветствовал руководитель проекта «Точки Роста», директор АНО «Институт Русского зарубежья» Сергей Пантелеев :

«У нас сегодня особый проект. Мы приехали на Алтай, и путь сюда было очень долгим. Мы несколько раз побывали в Белоруссии, были в Киргизии, Казахстане, Армении, а также в Москве, Петербурге, Пскове, Коломне. Приехав на Алтай, мы оказались в сердце Евразии. Мы очень рады, что нас так тепло встречает Алтайский край, мы ощущаем поддержку Правительства региона, очень приятно работать с Алтайским государственным университетом, видеть преподавателей и студентов».

С приветственным словом к участникам форума по видеосвязи обратился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров :

«Международный проект в сфере публичной дипломатии «Точки роста» давно стал одной из наиболее заметных общеевразийских образовательных и просветительских площадок, направленных на популяризацию нашей интеграции среди молодежи. Участникам форума предстоит в течение нескольких дней обсуждать вопросы совершенствования общей гуманитарной повестки, расширения евразийского молодежного сотрудничества научно, культурной, социально-экономической сферах. Уверен, что знакомство с традициями и природой Алтайского края, встреча новых друзей и приобретенные здесь ценные знания зарядят вас новыми идеями по строительству нашего общего евразийского дома».

Свое видеоприветствие направил заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов :

«За несколько лет своего существования проект приобрел известность и популярность, и очень здорово, что есть такие экспертные дискуссии, на которых обсуждаются вопросы и проблемы международных отношений. Своевременно вы решили посвятить нынешнюю встречу вопросам евразийской интеграции, ведь Евразийский экономический союз развивается быстрыми темпами. У евразийской интеграции есть и другой аспект – аспект идейный, информационный. Эксперты форума обсудят и эти важные стороны нашего объединения. Если по итогам обсуждений появится сборник материалов, проекты, инициативы, которые позволят продвинуть евразийскую интеграцию, это будет очень полезно, ну а мы всегда готовы поддержать такие инициативы на площадках наших русских домов стран Евразийского региона».

Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко поприветствовал присутствующих от имени правительства региона и поблагодарил за участие в форуме:

«Надеюсь, что те проблемы, которые уже рассматривались на форуме, получат воплощение и будут развиваться не только в теории. Мы, находясь в центре Евразии, граничим с территориями других государств – Монголия, Китай. Казахстан. Эти исторические, социально-экономические, культурные связи во многом определяются именно участием в совместных проектах наших ученых, нашей молодежи, обучением студентов в наших вузах. Буквально неделю назад именно в этом зале стартовал первый международных научно-практический форум, посвященный устойчивости и безопасности регионов Центральной Азии и Большого Алтая, собралось большое сообщество экспертов, преподавателей, ученых, предпринимателей. Это цикл очень интересных событий, важных для нас, для нашего Алтайского госуниверситета, которому в этом году исполнилось 50 лет. В череде тех значимых событий, которые войдут в историю университета, будет и сегодняшний форум, который проводите вы. Позвольте мне искренне поблагодарить вас за участие, за готовность работать».

Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров отметил, что в вузе таким крупным мероприятиям уделяется большое внимание:

«Алтайский государственный университет с 2011 года работает с университетами Центральной Азии. Совсем скоро, 18 октября, у в АлтГУ стартует третий Алтаистический форум, а буквально на прошлой неделе у нас прошла интересная конференция «Центральная Азия. Большой Алтай». И на каждом мероприятии у нас присутствуют молодые люди, среди которых много активных, которые беседуют с экспертами, задают вопросы, выступают с инициативами новых проектов. Я надеюсь, что здесь собрались именно такие ребята, готовые к чему-то новому. Мы всячески поддерживаем такие инициативы. Наш университет – участник «Программы Приоритет 2030», у нас реализуется ряд стратегических проектов. Мы с радостью вовлекаем в эти проекты не только ребят из нашего вуза, но и наших партнеров. Вообще сейчас развитие России связано с поиском партнеров. У нас в стране много энергии, много ресурсов, у нас есть продовольствие. Нам нужны рынки, нужны технологии, и тут как раз мы обращаемся к молодежи. Потому что двигать все эти проекты предстоит именно вам. А наше дело – создать вам условия. Причем важны как технологические проекты, так и гуманитарные, чтобы вы знали культуру друг друга, учились примерно на одних образовательных программах, пользовались одними и теми же программными средствами – нам нужна интеграция. Замысел этого форума как раз заключается в создании таких условий и таких сообществ».

После торжественного открытия форума началась панельная дискуссия «Точки Роста: мир России – мир Евразии», спикерами которой стали: доктор исторических наук, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова Федор Гайда , директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия», научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Республики Беларусь Алексей Дзермант , начальник управления международной деятельности Алтайского государственного университета Михаил Домуховский , экономист, политический аналитик Алексей Авдонин (Беларусь).

Во второй части панельной дискуссии выступили молодые эксперты – выпускники предыдущих этапов проекта «Точки Роста».

27 сентября работа в Алтайском государственном университете стартует интерактивная программа форума. Запланированы тренинг по ораторскому мастерству и публичным выступлениям, круглый стол «Единое гуманитарное пространство Евразии», молодежные дебаты «Евразийство: за и против», фокус-группа «Ценностные и мировоззренческие основания Евразийской интеграции», форсайт-сессия «Единое гуманитарное пространство Евразии», групповая аналитическая сессия, а также подведение итогов форума и награждение участников.

28 и 29 сентября форум «Точки Роста: мир России – мир Евразии» продолжит работу в ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь».

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