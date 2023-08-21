В Барнауле 82-летняя пенсионерка отдала мошенникам 6 млн рублей

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За уловом в миллионы рублей мошенники не поленились отправлять персональных “инкассаторов”. Пенсионерка даже не подозревала, что ее обманывают

В Барнауле 82-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Женщина передала аферистам около 6 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

У пенсионерки были вклады в различных банках. Три месяца назад ей позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудницей банка. Она рассказала, что со счетов бабушки кто-то похитил деньги. Чтобы их вернуть якобы нужно снять средства и перевести на “безопасные” счета.

Пожилая женщина отказалась это делать, сказав, что плохо ориентируется в финансовых операциях. Тогда незнакомка предложила другой вариант – за деньгами будет приезжать “инкассатор”, которому и нужно будет передавать деньги.

14 августа, 11:21 Пенсионер из Барнаула перевел мошенникам более 1,3 млн рублей

Мужчину напугали, что неизвестные хотят не только взять кредит на его имя, но и снять со счета имеющиеся деньги. Поэтому средства нужно было срочно “обезопасить”

Доверчивая женщина не усомнилась в словах мошенницы и начала снимать в банкоматах частями имеющуюся сумму. Затем к ней на протяжении нескольких дней приезжали курьеры, которым бабушка отдавала деньги.

“Полицейскими установлено, что в первых двух случаях к ней приезжал один незнакомец, а в последнем, третьем – другой человек. Также для большей правдоподобности всех махинаций женщине передавали якобы акт приема передачи наличных, в котором она ставила свою подпись“, – добавили в полиции.

Через некоторое время пенсионерка поделилась этой историей со своей знакомой, которая объяснила ей, что это были телефонные аферисты.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители ищут злоумышленников.

Ранее в Барнауле мошенники обвели вокруг пальца 97-летнюю пенсионерку. Она лишилась 120 тысяч рублей .

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