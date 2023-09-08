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В Барнауле без вести пропала 12-летняя девочка с черной сумкой

ГОРНЯК2201 mins

Фото: ЛизаАлерт

Родные ребенка и волонтеры просят жителей Алтайского края обратить внимание на ориентировку и помочь в поисках пропавшей девочки

В Барнауле без вести пропала 12-летняя девочка, сообщает “ЛизаАлерт” .

Пропавшая девочка Фото: ЛизаАлерт

По предварительным данным, 7 сентября она ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В момент пропажи девочка была одета в темно-синюю куртку, черно-белую кофту, черные брюки и черные туфли. С собой у нее была черная сумка.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшей, позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось , что в Алтайском крае ушла в лес за ягодами и пропала 88-летняя пенсионерка.

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